COP Bike Ride, Maison des Associations, Vannes

Informations pratiques

COP Bike Ride Mardi 21 juillet, 18h30 Maison des Associations Morbihan

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T20:00:00+02:00

Venez pédaler avec la COP Bike Ride !

La COP Bike Ride est une initiative citoyenne internationale qui rallie les conférences climat des Nations Unies (COP) à vélo afin de promouvoir l’usage quotidien du vélo comme levier concret de réduction de notre empreinte carbone. Notre ambition est d’agir à deux échelles complémentaires :

À l’échelle locale, en organisant avec le soutien des associations et des collectivités des évènements grand public sur le parcours, mais aussi et surtout en recueillant des engagements des collectivités portant sur le développement de leur politique cyclable à horizon 2030. Cliquez ici pour découvrir nos 10 propositions d’engagement en faveur du vélo.

À l’échelle internationale, en reliant les pays et les communautés de cyclistes sur des étapes « pour toutes et tous » de 50-70km qui permettent de découvrir sur une journée (ou plus!) les territoires parcourus, hébergés par des collectivités, en auberge ou en camping.

En 2025, ce relais participatif géant rassemblant près de 1 000 cyclistes a pédalé entre Bakou (Azerbaïdjan) et Belém (Brésil) sur plus de 20 000 km, dont un trajet en bateau à voile depuis Lisbonne ! Cette année, la COP Bike Ride reliera Belém à Antalya, en Turquie, où se déroulera la COP31 en novembre. Nous visons la participation de 10000 cyclistes !

Plusieurs branches partiront d’Europe, dont une qui s’élancera de la Pointe Du Raz et passera par Vannes le Mardi 21 Juillet 2026, se dirigeant sans interruption vers la Turquie.

Voici la liste des événements concernant le passage de la COP31 Bike Ride sur votre territoire :

21/07 à 9h : Étape vélo #3 Départ Lorient Maisons des assos, passage par Kervignac, Landévant, Locoal-Mendon, Auray, Le Bono, Baden le long de la D101, Moulin de Pomper, Arradon, total 68km

21/07 à 18h30 : Vannes Maisons des assos, diffusion du film « Ensemble », récit de la COP30 Bike Ride, de l’Azerbaïjan jusqu’au Brésil en 2025, suivi d’un échange avec la collectivité, Vélomotive et la COP Bike Ride

22/07 à 9h : Étape vélo #4 Départ Vannes Maisons des assos, et V45 par Theix, Noyalo, Surzur, Ambon, Muzillac, Billiers, Arzal, Carnoël, Tréhiguier. Arrivée à Penestin, soirée libre, total 56km

Puis le trajet continue en direction de la Turquie…

Maison des Associations 31 Rue Guillaume le Bartz, 56000 Vannes Vannes 56000 Kercado Morbihan Bretagne

La COP Bike Ride est une initiative citoyenne internationale qui rallie les conférences climat des Nations Unies (COP) à vélo