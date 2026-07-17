Mini stage enquête scientifique sur l’Estran, Vannes, 56000, Vannes

Informations pratiques

Mini stage enquête scientifique sur l’Estran Lundi 20 juillet, 10h00 Vannes, 56000 Morbihan

36 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T10:00:00+02:00 – 2026-07-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-20T10:00:00+02:00 – 2026-07-20T17:00:00+02:00

Une journée entière sur l’estran pour explorer, comprendre et protéger la biodiversité marine !

Cet été, l’antenne vannetaise des Petits débrouillards sort de ses murs et investit le bord de mer de Séné pour une grande animation consacrée à la biodiversité marine. Au programme : un jeu de piste pour partir à la découverte des petites bêtes de l’estran, un atelier pour apprendre à reconnaître et comprendre les algues, ces drôles de plantes de la mer, une expérience de chimie sur l’acidification des océans, et aussi un grand défi de construction de sable !

Aux Petits débrouillards, les ateliers sont un temps de loisirs scientifique original et ludique pour les enfants toujours curieux de tester des expériences en tout genre. L’occasion pour eux de découvrir le large domaine de la science tout en questionnant le monde qui les entoure.

“Pour tous les enfants de 6 à 9 ans !”

Pensez à venir avec une tenue adaptée à une journée en extérieur au bord de l’eau (chaussures fermées et bottes, casquette, eau, et de quoi se protéger du soleil ou de la pluie selon la météo !)

L’animation se déroulant à la journée, n’oubliez pas votre pique nique.

Un gouter sera proposé en fin de journée, n’oubliez pas de préciser les allergies dans la fiche d’inscription.

⚠️ Pour cette animation, rendez-vous hors de nos locaux habituels !

L’animation se déroulera sur une plage de la commune de Séné, le mardi 20 juillet, de 10h à 17h. Le lieu précis sera communiqué aux inscrits.

La bonne tenue de nos mini-stages repose sur un nombre minimum de participants inscrits. Chaque stage nécessite en amont une organisation logistique et l’achat de matériel spécifique.

Suite à de nombreux désistements de dernière minute, nous avons dû adapter notre politique d’inscription afin de garantir la viabilité de ces événements.

Désormais, toute inscription vaut engagement. Cette dernière sera validée lorsque nous aurons reçu le paiement. En cas d’annulation non justifiée intervenant moins de 48 heures avant le début du stage, le règlement ne pourra être remboursé.

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre soutien à l’organisation de ces stages.

Lors de cette sortie, les enfants seront accompagnés de deux animatrices. Cet accompagnement sans augmentation de tarif est rendu possible par le soutien financier de l’Union européenne, dans le cadre du projet « Porteurs d’Océans ».

L’inscription se fait en ligne via le formulaire ci-dessous.

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contacter Claire par téléphone au 06 61 14 76 56 ou par mail c.combettes@debrouillonet.org

Retrouvez tous les événements des Petits débrouillards à Vannes et Lorient par ici : https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/morbihan/

Vannes, 56000 Vannes Vannes 56000 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/events/vannes-mini-stage-enquete-scientifique-sur-lestran-6-9-ans/ »}] [{« link »: « mailto:c.combettes@debrouillonet.org »}, {« link »: « https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/morbihan/ »}]

Viens découvrir la biodiversité en bord de mer !