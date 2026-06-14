Copain-Copine, La Boum Queer – Pride Edition ! Le Mazette Paris samedi 27 juin 2026.

Solaire, légère et décomplexée

Pop, Disco, House & petits plaisirs coupables

À bord, tu retrouveras :

DJ set par Mon Chat et moi, Reuss, Oxyd, Sheithania, Rody

Animations et jeux avec Maxima Laisante et la brigade du kiff

Karaoqueer en contre-soirée

Voyance avec Jean-Jean Voyant

✍️ Flash tattoo avec Zabuko

Boîte aux lèvres – Envoyer et recevoir des mots doux

Cocktails & bières artisanales

Food quali et accessible

3 étages dont un rooftop avec coucher de soleil, sur la Seine

️ ENTRÉE

16h – 17h : Gratuite

17h – 20h : 12 euros (prévente) / 15 euros (sur place)

All-night : 15 euros (prévente) / 20 euros (sur place)

Même gratuite avant 17h, réserver ta place nous aide à anticiper au mieux chaque édition, pour une boum toujours au top

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CHARTE

Cette boum est avant tout pour la communauté LGBTQIA+, mais nos allié·e·s sont les bienvenu·e·s . Cela implique :

Tolérance zéro face aux discriminations (racisme, sexisme, homophobie, transphobie…)

Respect & consentement : sois toi-même, connecte-toi aux autres, toujours avec bienveillance

Esprit positif : chaque copaine contribue à créer un espace inclusif et chaleureux

Une prévente ne garantit pas une entrée.

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Insta @lacopaincopine

Illustration unique et faite main @gabzmaff

Pour les queer et leurs copaines allié·e·s !

Le samedi 27 juin 2026

de 16h00 à 04h00

gratuit sous condition

De 0 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T07:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T16:00:00+02:00_2026-06-27T04:00:00+02:00

Le Mazette 69 Port de la Rapée 75012 Paris



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