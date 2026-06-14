Copain-Copine, La Boum Queer – Pride Edition ! Le Mazette Paris
Copain-Copine, La Boum Queer – Pride Edition ! Le Mazette Paris samedi 27 juin 2026.
Solaire, légère et décomplexée
Pop, Disco, House & petits plaisirs coupables
À bord, tu retrouveras :
DJ set par Mon Chat et moi, Reuss, Oxyd, Sheithania, Rody
Animations et jeux avec Maxima Laisante et la brigade du kiff
Karaoqueer en contre-soirée
Voyance avec Jean-Jean Voyant
✍️ Flash tattoo avec Zabuko
Boîte aux lèvres – Envoyer et recevoir des mots doux
Cocktails & bières artisanales
Food quali et accessible
3 étages dont un rooftop avec coucher de soleil, sur la Seine
️ ENTRÉE
16h – 17h : Gratuite
17h – 20h : 12 euros (prévente) / 15 euros (sur place)
All-night : 15 euros (prévente) / 20 euros (sur place)
Même gratuite avant 17h, réserver ta place nous aide à anticiper au mieux chaque édition, pour une boum toujours au top
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CHARTE
Cette boum est avant tout pour la communauté LGBTQIA+, mais nos allié·e·s sont les bienvenu·e·s . Cela implique :
Tolérance zéro face aux discriminations (racisme, sexisme, homophobie, transphobie…)
Respect & consentement : sois toi-même, connecte-toi aux autres, toujours avec bienveillance
Esprit positif : chaque copaine contribue à créer un espace inclusif et chaleureux
Une prévente ne garantit pas une entrée.
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Insta @lacopaincopine
Illustration unique et faite main @gabzmaff
Pour les queer et leurs copaines allié·e·s !
Le samedi 27 juin 2026
de 16h00 à 04h00
gratuit sous condition
De 0 à 20 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T07:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T16:00:00+02:00_2026-06-27T04:00:00+02:00
Le Mazette 69 Port de la Rapée 75012 Paris
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