UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Copie de Le bal costumé « le second empire» suivi d’un dîner Hôtel de la Marine Paris

vendredi 3 juillet 2026 · Hôtel de la Marine · Paris

Copie de Le bal costumé « le second empire» suivi d’un dîner Hôtel de la Marine Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Lieu
Hôtel de la Marine
Adresse
2 place de la Concorde
Ville
75001 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Réservation au 0145545652</p><p>Pas de réponses aux SMS</p><p>Participation : 17 euros.</p>

Le bal à l’Hôtel de la Marine entre célibataires et seniors dynamiques !

bal costumé suivi d’un dîner

  • Second Empire du Moyen OrientVendredi 3 JUILLET 2026 de 17h30 à 20h30

Comment assister à un bal

Deux possibilités s’offrent à vous pour profiter du
bal :

1 visite de l’hôtel vers 16h00 (prévoir 1 h15 de Visite)

2 Participer au bal découvrir les danses d’un autre temps

SUR RESERVATION 0145545652

http://ndseniors.free.fr PARTICIPATION 17 €

16h00 VISITE DE L’HÔTEL (durée 1h15)

Dans
les salons d’apparat, après une visite du monument, admirez les
démonstrations dans un cadre exceptionnel. Pas de danses participatives
possibles à l’intérieur du monument. L’accès au bal dans les salons d’apparat
est compris dans le billet de visite libre du monument

17h30OUVERTUREDU BAL COSTUME

vestiaire sur
place, pas de location

QUE VOUS SOYEZ COSTUME OU NON L’ESSENTIEL EST D’ÊTRE DE LA FÊTE!

UN MOMENT D’ECHANGE DE DIALOGUES, AUTOUR DU VERRE DE L’AMITIE

20h30DÎNER AMICAL après le
bal nous vous proposons avec notre petit groupe,

un dîner amical dans une petite brasserie proposant des plats a un prix
très raisonnable.

Offrir la possibilité aux personnes appréciant l’histoire de France de visiter l’Hôtel de la Marine, tout en participant à un bal costumé suivi d’un diner.
Le vendredi 03 juillet 2026
de 17h00 à 20h30
payant

Réservation au 0145545652

Pas de réponses aux SMS

Participation : 17 euros.

Public adultes. A partir de 35 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T20:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T17:00:00+02:00_2026-07-03T20:30:00+02:00

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde  75001 Paris
Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)
Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)
Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo http://ndseniors.free.fr +33699095630 ndseniors@free.fr


Afficher la carte du lieu Hôtel de la Marine et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)