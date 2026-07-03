Copie de Le bal costumé « le second empire» suivi d’un dîner Hôtel de la Marine Paris

Informations pratiques

Le bal à l’Hôtel de la Marine entre célibataires et seniors dynamiques !

bal costumé suivi d’un dîner

Second Empire du Moyen Orient – Vendredi 3 JUILLET 2026 de 17h30 à 20h30

Comment assister à un bal

Deux possibilités s’offrent à vous pour profiter du

bal :

1 visite de l’hôtel vers 16h00 (prévoir 1 h15 de Visite)

2 Participer au bal découvrir les danses d’un autre temps

SUR RESERVATION 0145545652

http://ndseniors.free.fr PARTICIPATION 17 €

16h00 VISITE DE L’HÔTEL (durée 1h15)

Dans

les salons d’apparat, après une visite du monument, admirez les

démonstrations dans un cadre exceptionnel. Pas de danses participatives

possibles à l’intérieur du monument. L’accès au bal dans les salons d’apparat

est compris dans le billet de visite libre du monument

17h30OUVERTUREDU BAL COSTUME

vestiaire sur

place, pas de location

QUE VOUS SOYEZ COSTUME OU NON L’ESSENTIEL EST D’ÊTRE DE LA FÊTE!

UN MOMENT D’ECHANGE DE DIALOGUES, AUTOUR DU VERRE DE L’AMITIE

20h30DÎNER AMICAL après le

bal nous vous proposons avec notre petit groupe,

un dîner amical dans une petite brasserie proposant des plats a un prix

très raisonnable.

Offrir la possibilité aux personnes appréciant l’histoire de France de visiter l’Hôtel de la Marine, tout en participant à un bal costumé suivi d’un diner.

Le vendredi 03 juillet 2026

de 17h00 à 20h30

payant

Réservation au 0145545652

Pas de réponses aux SMS

Participation : 17 euros.

Public adultes. A partir de 35 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T17:00:00+02:00_2026-07-03T20:30:00+02:00

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75001 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo http://ndseniors.free.fr +33699095630 ndseniors@free.fr



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