Copie de Le bal costumé « le second empire» suivi d’un dîner Hôtel de la Marine Paris
vendredi 3 juillet 2026 · Hôtel de la Marine · Paris
Informations pratiques
Le bal à l’Hôtel de la Marine entre célibataires et seniors dynamiques !
bal costumé suivi d’un dîner
- Second Empire du Moyen Orient – Vendredi 3 JUILLET 2026 de 17h30 à 20h30
Comment assister à un bal
Deux possibilités s’offrent à vous pour profiter du
bal :
1 visite de l’hôtel vers 16h00 (prévoir 1 h15 de Visite)
2 Participer au bal découvrir les danses d’un autre temps
SUR RESERVATION 0145545652
http://ndseniors.free.fr PARTICIPATION 17 €
16h00 VISITE DE L’HÔTEL (durée 1h15)
Dans
les salons d’apparat, après une visite du monument, admirez les
démonstrations dans un cadre exceptionnel. Pas de danses participatives
possibles à l’intérieur du monument. L’accès au bal dans les salons d’apparat
est compris dans le billet de visite libre du monument
17h30OUVERTUREDU BAL COSTUME
vestiaire sur
place, pas de location
QUE VOUS SOYEZ COSTUME OU NON L’ESSENTIEL EST D’ÊTRE DE LA FÊTE!
UN MOMENT D’ECHANGE DE DIALOGUES, AUTOUR DU VERRE DE L’AMITIE
20h30DÎNER AMICAL après le
bal nous vous proposons avec notre petit groupe,
un dîner amical dans une petite brasserie proposant des plats a un prix
très raisonnable.
Offrir la possibilité aux personnes appréciant l’histoire de France de visiter l’Hôtel de la Marine, tout en participant à un bal costumé suivi d’un diner.
Le vendredi 03 juillet 2026
de 17h00 à 20h30
payant
Réservation au 0145545652
Pas de réponses aux SMS
Participation : 17 euros.
Public adultes. A partir de 35 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T20:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T17:00:00+02:00_2026-07-03T20:30:00+02:00
Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75001 Paris
Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)
Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)
Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo http://ndseniors.free.fr +33699095630 ndseniors@free.fr
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