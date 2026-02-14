Cordes & Âmes Saint-Valery-sur-Somme

Cordes & Âmes

Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Un duo acoustique élégant et intemporel

Élise et Matthieu conjuguent élégance et complicité pour offrir des reprises qui traversent les époques. Avec Daydream Road, leur nouvel album, ils revisitent un répertoire riche et intemporel, mêlant standards internationaux et pépites de la chanson française Rolling in the Deep (Adele), Nothing Else Matters (Metallica), No Surprises (Radiohead), Ain’t No Mountain High Enough (Marvin Gaye) ou encore Battez-vous (Brigitte).

En duo acoustique, ils signent des arrangements épurés qui révèlent l’essence de chaque morceau. Le violon et la voix d’Élise apportent des nuances tantôt aériennes, tantôt profondes, tandis que la guitare et le ukulélé de Matthieu insufflent rythme et chaleur. Ensemble, ils créent une parenthèse musicale où l’on redécouvre, avec un plaisir renouvelé, des mélodies que l’on croyait connaître par cœur.

Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 27 92 tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

An elegant, timeless acoustic duo

Élise and Matthieu combine elegance and complicity to offer covers that stand the test of time. With Daydream Road, their new album, they revisit a rich, timeless repertoire, mixing international standards and French chanson nuggets: Rolling in the Deep (Adele), Nothing Else Matters (Metallica), No Surprises (Radiohead), Ain?t No Mountain High Enough (Marvin Gaye) and Battez-vous (Brigitte).

As an acoustic duo, they create pared-down arrangements that reveal the essence of each track. Élise?s violin and vocals add airy and deep nuances, while Matthieu?s guitar and ukulele add rhythm and warmth. Together, they create a musical interlude where we rediscover, with renewed pleasure, melodies we thought we knew by heart.

L’événement Cordes & Âmes Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-02-14 par OT DE LA BAIE DE SOMME