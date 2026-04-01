Expo les sculptures métalliques Saint-Valery-sur-Somme
Expo les sculptures métalliques Saint-Valery-sur-Somme jeudi 30 avril 2026.
Saint-Valery-sur-Somme
Expo les sculptures métalliques
Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme Somme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 10:00:00
fin : 2026-05-07 18:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Exposition sur les sculptures métalliques de Marc Tiret et les photographies de Jean-Louis Saelens.
Exposition sur les sculptures métalliques de Marc Tiret et les photographies de Jean-Louis Saelens. .
Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 82 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of metal sculptures by Marc Tiret and photographs by Jean-Louis Saelens.
L’événement Expo les sculptures métalliques Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-04-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME
À voir aussi à Saint-Valery-sur-Somme (Somme)
- L’annuelle bourse aux plantes de Saint-Riquier Saint-Valery-sur-Somme 19 avril 2026
- Expo les céramiques de Sophie Goldaniga Saint-Valery-sur-Somme 20 avril 2026
- Fête de la Vapeur Saint-Valery-sur-Somme 25 avril 2026
- Train & découverte nature Saint-Valery-sur-Somme 25 avril 2026
- Cordes & Âmes Saint-Valery-sur-Somme 3 mai 2026