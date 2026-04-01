Saint-Valery-sur-Somme

Expo les céramiques de Sophie Goldaniga

1 Rue de la Porte de Nevers Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Exposition sur les céramiques de Sophie Goldaniga

Exposition sur les céramiques de Sophie Goldaniga .

1 Rue de la Porte de Nevers Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 82 16

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English :

Sophie Goldaniga ceramics exhibition

L’événement Expo les céramiques de Sophie Goldaniga Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-04-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME