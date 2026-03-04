Train & découverte nature Saint-Valery-sur-Somme
Train & découverte nature Saint-Valery-sur-Somme samedi 25 avril 2026.
Train & découverte nature
CFBS gare de Saint Valéry sur Somme Saint-Valery-sur-Somme Somme
Tarif : 39 – 39 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 11:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-06-03 2026-09-16
[Sortie nature]
Prenez le train en gare de Saint-Valery direction la gare de Morlay. Vous voilà partis pour 2h30 balade, à travers les champs, les prairies, la forêt et les zones humides. Différents milieux permettant de découvrir différentes espèces. Le retour en train permettra d’apercevoir les nombreuses espèces d’oiseaux qui peuplent la Baie de Somme.
Bon à savoir
Tarif 39€ personne
Durée 6h
Réservation obligatoire https://www.chemindefer-baiedesomme.fr/fr/infos-pratiques/billetterie-en-ligne
[Sortie nature]
Prenez le train en gare de Saint-Valery direction la gare de Morlay. Vous voilà partis pour 2h30 balade, à travers les champs, les prairies, la forêt et les zones humides. Différents milieux permettant de découvrir différentes espèces. Le retour en train permettra d’apercevoir les nombreuses espèces d’oiseaux qui peuplent la Baie de Somme.
Bon à savoir
Tarif 39€ personne
Durée 6h
Réservation obligatoire https://www.chemindefer-baiedesomme.fr/fr/infos-pratiques/billetterie-en-ligne .
CFBS gare de Saint Valéry sur Somme Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France bonjour@baiedesomme3vallees.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
[Nature outing]
Take the train from Saint-Valery to Morlay station. You’re off for a 2h30 walk through fields, meadows, forest and wetlands. Different environments to discover different species. The train ride back will give you the chance to see the many species of birds that inhabit the Baie de Somme.
Good to know
Price: 39? person
Duration: 6 hours
Reservations required: https://www.chemindefer-baiedesomme.fr/fr/infos-pratiques/billetterie-en-ligne
L’événement Train & découverte nature Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-03-04 par Baie de Somme 3 Vallées