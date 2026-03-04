Train & découverte nature Saint-Valery-sur-Somme

Train & découverte nature

[Sortie nature]

Prenez le train en gare de Saint-Valery direction la gare de Morlay. Vous voilà partis pour 2h30 balade, à travers les champs, les prairies, la forêt et les zones humides. Différents milieux permettant de découvrir différentes espèces. Le retour en train permettra d’apercevoir les nombreuses espèces d’oiseaux qui peuplent la Baie de Somme.

Bon à savoir

Tarif 39€ personne

Durée 6h

Réservation obligatoire https://www.chemindefer-baiedesomme.fr/fr/infos-pratiques/billetterie-en-ligne

CFBS gare de Saint Valéry sur Somme Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Nature outing]

Take the train from Saint-Valery to Morlay station. You’re off for a 2h30 walk through fields, meadows, forest and wetlands. Different environments to discover different species. The train ride back will give you the chance to see the many species of birds that inhabit the Baie de Somme.

Good to know

Price: 39? person

Duration: 6 hours

Reservations required: https://www.chemindefer-baiedesomme.fr/fr/infos-pratiques/billetterie-en-ligne

