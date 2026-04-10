Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Expo chemins d’artistes Saint-Valery-sur-Somme

Expo chemins d’artistes Saint-Valery-sur-Somme vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Place des Pilotes

Ville : 80230 Saint-Valery-sur-Somme

Département : Somme

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Valery-sur-Somme

Expo chemins d’artistes

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-20 19:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Exposition itinérante du collectif Les Couleurs de l’Art
Exposition itinérante du collectif Les Couleurs de l’Art   .

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 82 16 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Travelling exhibition by Les Couleurs de l?Art collective

L’événement Expo chemins d’artistes Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-04-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME

À voir aussi à Saint-Valery-sur-Somme (Somme)