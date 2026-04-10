Saint-Valery-sur-Somme

Expo chemins d’artistes

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-20 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Exposition itinérante du collectif Les Couleurs de l’Art

Exposition itinérante du collectif Les Couleurs de l’Art .

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 82 16

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English :

Travelling exhibition by Les Couleurs de l?Art collective

L’événement Expo chemins d’artistes Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-04-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME