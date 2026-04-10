L’atelier de Madame Candice Saint-Valery-sur-Somme
L’atelier de Madame Candice Saint-Valery-sur-Somme lundi 4 mai 2026.
Saint-Valery-sur-Somme
L’atelier de Madame Candice
Place Guillaume le Conquérant Saint-Valery-sur-Somme Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 10:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-04
Exposition de créations textiles
(fermeture le dimanche à 18h)
Exposition de créations textiles
(fermeture le dimanche à 18h) .
Place Guillaume le Conquérant Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 39 29
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English :
Exhibition of textile creations
(closes Sunday at 6pm)
L’événement L’atelier de Madame Candice Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-04-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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