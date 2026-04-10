Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’atelier de Madame Candice Saint-Valery-sur-Somme

L’atelier de Madame Candice Saint-Valery-sur-Somme lundi 4 mai 2026.

Adresse : Place Guillaume le Conquérant

Ville : 80230 Saint-Valery-sur-Somme

Département : Somme

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Saint-Valery-sur-Somme

L’atelier de Madame Candice

Place Guillaume le Conquérant Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 10:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :
2026-05-04

Exposition de créations textiles
(fermeture le dimanche à 18h)
Exposition de créations textiles
(fermeture le dimanche à 18h)   .

Place Guillaume le Conquérant Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 39 29 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of textile creations
(closes Sunday at 6pm)

L’événement L’atelier de Madame Candice Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-04-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME

À voir aussi à Saint-Valery-sur-Somme (Somme)