Cordes assemblées, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

Cordes assemblées Vendredi 5 juin, 20h30 Basilique cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis

À partir de 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Ce concert réunit pour la première fois dans le cadre exceptionnel de la Basilique cathédrale les étudiantes et étudiants en voie de professionnalisation des deux Pôles Supérieurs, de la Seine-Saint-Denis et de Paris – Boulogne-Billancourt, sous la direction d’Arnaud Thorette et Julien Guénebaut, afin de leur permettre de se produire dans des conditions professionnelles. Ils interprèteront notamment le Quatuor à cordes en mi mineur de Verdi dans une version pour orchestre, des extraits des Poèmes de Rebecca Clarke, compositrice britannique du siècle dernier et une pièce du compositeur actuel Philippe Hersant.

Ce concert s’inscrit dans le cadre du Festival de Saint-Denis et sera présenté sur deux dates, le vendredi 5 juin à la Basilique cathédrale Saint-Denis et le samedi 6 juin au Théâtre Silvia Monfort.

En collaboration avec le Pôle Sup’93, le Pôle supérieur Paris – Boulogne-Billancourt et le Théâtre Silvia Monfort.

Basilique cathédrale Saint-Denis 1, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

Pôle Supérieur d’enseignement artistique Aubervilliers – La Courneuve – Seine-Saint-Denis – Île-de-France, Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris – Boulogne-Billancourt

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