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Corée du Sud Le Pays du Matin Calme Loft Cinémas Châtellerault

Corée du Sud Le Pays du Matin Calme Loft Cinémas Châtellerault

Corée du Sud Le Pays du Matin Calme Loft Cinémas Châtellerault vendredi 15 janvier 2027.

Lieu : Loft Cinémas

Adresse : 5 allée du Chatelet -

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : vendredi 15 janvier 2027

Fin : vendredi 15 janvier 2027

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Châtellerault

Corée du Sud Le Pays du Matin Calme

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15 14:30:00
fin : 2027-01-15 16:00:00

Date(s) :
2027-01-15

L’impressionnante audace architecturale de Séoul ou Busan prouve que la Corée du Sud s’est hissée parmi les grandes puissances économiques. Mais explorer le pays de sa côte méridionale à sa frontière avec la Corée du Nord revient à rencontrer un peuple pétri d’une passionnante histoire. Art du sabre ou culinaire, danses bouddhiques, K-pop, lutte ou fabrication de papier sont quelques-unes des autres découvertes de ce film.   .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Corée du Sud Le Pays du Matin Calme

L’événement Corée du Sud Le Pays du Matin Calme Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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