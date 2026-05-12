Corée du Sud Le Pays du Matin Calme Loft Cinémas Châtellerault
Corée du Sud Le Pays du Matin Calme Loft Cinémas Châtellerault vendredi 15 janvier 2027.
Châtellerault
Corée du Sud Le Pays du Matin Calme
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15 14:30:00
fin : 2027-01-15 16:00:00
Date(s) :
2027-01-15
L’impressionnante audace architecturale de Séoul ou Busan prouve que la Corée du Sud s’est hissée parmi les grandes puissances économiques. Mais explorer le pays de sa côte méridionale à sa frontière avec la Corée du Nord revient à rencontrer un peuple pétri d’une passionnante histoire. Art du sabre ou culinaire, danses bouddhiques, K-pop, lutte ou fabrication de papier sont quelques-unes des autres découvertes de ce film. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Corée du Sud Le Pays du Matin Calme
L’événement Corée du Sud Le Pays du Matin Calme Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- In The Mood for Love Loft Cinémas Châtellerault 15 mai 2026
- Oiseaux dans une ambiance pastorale rue du paradis Châtellerault 17 mai 2026
- Le Cid Loft Cinémas Châtellerault 17 mai 2026
- Atelier mécanique participatif Rue Jean Monnet Châtellerault 19 mai 2026
- TRIO AURA Théâtre Blossac Châtellerault 20 mai 2026