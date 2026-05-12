Corée du Sud Le Pays du Matin Calme Loft Cinémas Châtellerault

Châtellerault

Corée du Sud Le Pays du Matin Calme

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 14:30:00

fin : 2027-01-15 16:00:00

Date(s) :

2027-01-15

L’impressionnante audace architecturale de Séoul ou Busan prouve que la Corée du Sud s’est hissée parmi les grandes puissances économiques. Mais explorer le pays de sa côte méridionale à sa frontière avec la Corée du Nord revient à rencontrer un peuple pétri d’une passionnante histoire. Art du sabre ou culinaire, danses bouddhiques, K-pop, lutte ou fabrication de papier sont quelques-unes des autres découvertes de ce film. .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Corée du Sud Le Pays du Matin Calme

L’événement Corée du Sud Le Pays du Matin Calme Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne