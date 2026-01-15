Cormavalanche Cormaranche-en-Bugey Plateau d’Hauteville
Cormaranche-en-Bugey Bike Park de Cormaranche chalet du téléski Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
UCHAV Pays de L’Ain organise la 21ème édition de la Cormavalanche
Manche de la coupe Auvergne-Rhône-AlpesVTTDescente
Championnat de l’Ain VTTDescente.
Cormaranche-en-Bugey Bike Park de Cormaranche chalet du téléski Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 40 18 25 uchav.secretaire@orange.fr
English :
UCHAV Pays de L’Ain organizes the 21st edition of the Cormavalanche
Auvergne-Rhône-AlpesVTTDescente Cup round
Ain MTB Downhill Championship.
L’événement Cormavalanche Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey