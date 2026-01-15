Cormavalanche Cormaranche-en-Bugey Plateau d’Hauteville

Cormavalanche Cormaranche-en-Bugey Plateau d’Hauteville samedi 30 mai 2026.

Cormavalanche

Cormaranche-en-Bugey Bike Park de Cormaranche chalet du téléski Plateau d’Hauteville Ain

Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

2026-05-30

UCHAV Pays de L’Ain organise la 21ème édition de la Cormavalanche

Manche de la coupe Auvergne-Rhône-AlpesVTTDescente
Championnat de l’Ain VTTDescente.
Cormaranche-en-Bugey Bike Park de Cormaranche chalet du téléski Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 40 18 25  uchav.secretaire@orange.fr

English :

UCHAV Pays de L’Ain organizes the 21st edition of the Cormavalanche

Auvergne-Rhône-AlpesVTTDescente Cup round
Ain MTB Downhill Championship.

