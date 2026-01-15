Festival Nature Ain Salle des Fêtes Hauteville Plateau d’Hauteville

Festival Nature Ain

Salle des Fêtes Hauteville Place du dr Rougy Plateau d’Hauteville Ain

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-31

2026-05-28

Expositions, conférences, projections de films, sorties nature et ateliers.

Invités comme parrains Amélie Sabanovic, dessinatrice et aquarelliste et Guillaume François photographe et naturaliste.

English :

Exhibitions, lectures, film screenings, nature outings and workshops.

Guest sponsors: Amélie Sabanovic, draughtswoman and watercolorist, and Guillaume François, photographer and naturalist.

