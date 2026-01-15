Festival Nature Ain Salle des Fêtes Hauteville Plateau d’Hauteville
Festival Nature Ain Salle des Fêtes Hauteville Plateau d’Hauteville jeudi 28 mai 2026.
Festival Nature Ain
Salle des Fêtes Hauteville Place du dr Rougy Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-28
Expositions, conférences, projections de films, sorties nature et ateliers.
Invités comme parrains Amélie Sabanovic, dessinatrice et aquarelliste et Guillaume François photographe et naturaliste.
.
Salle des Fêtes Hauteville Place du dr Rougy Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes president@festival-nature-ain.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibitions, lectures, film screenings, nature outings and workshops.
Guest sponsors: Amélie Sabanovic, draughtswoman and watercolorist, and Guillaume François, photographer and naturalist.
L’événement Festival Nature Ain Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Haut-Bugey