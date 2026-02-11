Dîner spectacle au Casino Coup de cœur Casino d’Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville
Dîner spectacle au Casino Coup de cœur Casino d’Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville samedi 13 juin 2026.
Casino d’Hauteville-Lompnes 380 boulevard Frédéric Dumarest Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Hors boissons
Début : 2026-06-13 20:00:00
Nous offrons, au sein de ce best-of, un hommage avec un grand H à notre riche et si beau répertoire musical français. De la chanson française, rien que de la chanson française.
Casino d’Hauteville-Lompnes 380 boulevard Frédéric Dumarest Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 40 07 07
English :
In this best-of, we pay tribute with a capital H to our rich and beautiful French musical repertoire. French chanson, nothing but French chanson.
