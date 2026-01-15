Trail La Gi J’y monte Site de La Praille Plateau d’Hauteville
Trail La Gi J’y monte Site de La Praille Plateau d’Hauteville dimanche 7 juin 2026.
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07
2026-06-07
En 2026, c’est au printemps qu’on se retrouve!
RDV le dimanche 7 juin pour le Trail le plus célèbre du monde.
Site de La Praille Col de la Rochette Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 35 21 88 bruno.sigaud@wanadoo.fr
English : Trail La Gi J’y monte
In 2026, it’s springtime again!
See you on Sunday June 7 for the world’s most famous Trail.
L’événement Trail La Gi J’y monte Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey