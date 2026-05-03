Corneline : retour sur une année de compétition, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Corneline : retour sur une année de compétition Dimanche 3 mai, 12h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T12:00:00+02:00 – 2026-05-03T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T12:00:00+02:00 – 2026-05-03T13:00:00+02:00

Extreme Cosplay Gathering 2025, Coupe de France All-Stars 2… Corneline revient sur une année 2025 exceptionnelle, jalonnée de compétitions internationales et de costumes d’exception. Elle partage les coulisses de ses préparations, ses émotions sur scène et les leçons tirées de ces expériences au plus haut niveau.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Corneline revient sur une année 2025 exceptionnelle, jalonnée de compétitions internationales et de costumes d’exception. Elle partagera les coulisses de ses préparations. cosplay concours