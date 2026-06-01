Corps en Fiertés : visibiliser, transmettre et célébrer, Chapelle du CROUS, Bordeaux

Corps en Fiertés : visibiliser, transmettre et célébrer Samedi 6 juin, 14h00 Chapelle du CROUS Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Rendez-vous le 6 juin à la Chapelle du Crous pour une journée qui mêle culture, prévention et moments festifs autour des questions de santé, de sexualités et de luttes LGBTQIA+.

Timeline :

– 14h ouverture des portes

– 14h30 projection du film « Nos corps sont vos champs de bataille » réalisé par Isabelle Solas

– 16h45 arpentage du mémoire Grosse et Sexy de Alice Duchene pour aborder collectivement la grossophobie et les normes de corps.

– 18h30 Bingo des IST animé par des militant.es du Planning Familial durant lequel vous pourrez gagner de superbes lots !

– 20h maxi drag show avec les incroyables Balthazard, Goujat Cat, Lily Alien, Orion et Sickrat

– 22h dancefloor sur une playlist préparée par nos soins

Une buvette et un food truck seront présents sur place.

Que vous soyez concerné·es, allié·es ou simplement curieux·ses, l’événement est gratuit et ouvert à toustes. On vous attend nombreux·ses !

Chapelle du CROUS 18 rue du Hamel 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le 6 juin, la Chapelle du Crous devient un espace de visibilité et de luttes de 14h à 00h. Au programme : projection cinématographique, arpentage, loto et show drag organisé par Artificiel·le ! lgbtqia+ fiertés

Planning Familial