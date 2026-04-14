Corps paré, âmes révélées…, Musée-Maison du Patrimoine, Hières-sur-Amby

Corps paré, âmes révélées… Samedi 23 mai, 14h00 Musée-Maison du Patrimoine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Depuis le XIXème siècle, des fouilles archéologiques se sont succédées de part et d’autre de la Boucle du Rhône, entre les départements de l’Ain et de l’Isère. Bon nombre des découvertes sont en lien avec des sites funéraires, livrant ainsi du mobilier reflétant la vie du défunt.

Ces objets étroitement liés à l’apparence donnent lieu à l’exposition temporaire Corps parés, âmes révélées…

Les collections du musée sont complétées par des objets empruntés au musée des Confluences de Lyon, à Lugdunum – Musée et théâtres gallo-romains et au musée archéologique de Briord.

Musée-Maison du Patrimoine Montée de la Cure, 38118 Hières-sur-Amby, France Hières-sur-Amby 38118 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33474951910 http://www.musee-larina-hieres.fr Les collections issues des sépultures préhistoriques des grottes de la Balme ou de l’habitat de Larina, ainsi que les reconstitutions et maquettes présentées, proposent une évocation du peuplement et des modes de vie de ce qu’a été l’Isle de Crémieu, de la préhistoire au XXe siècle.

Depuis le XIXème siècle, des fouilles archéologiques se sont succédées de part et d’autre de la Boucle du Rhône, entre les départements de l’Ain et de l’Isère. Bon nombre des découvertes sont en lien…

©Musée maiosn du patrimoine