Jouons au musée, Musée-Maison du Patrimoine, Hières-sur-Amby
Jouons au musée, Musée-Maison du Patrimoine, Hières-sur-Amby samedi 23 mai 2026.
Jouons au musée Samedi 23 mai, 14h00 Musée-Maison du Patrimoine Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00
Venez découvrir le musée en famille à travers des activités ludiques et des manipulations. Laissez vous prendre au jeu !
Musée-Maison du Patrimoine Montée de la Cure, 38118 Hières-sur-Amby, France Hières-sur-Amby 38118 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33474951910 http://www.musee-larina-hieres.fr Les collections issues des sépultures préhistoriques des grottes de la Balme ou de l’habitat de Larina, ainsi que les reconstitutions et maquettes présentées, proposent une évocation du peuplement et des modes de vie de ce qu’a été l’Isle de Crémieu, de la préhistoire au XXe siècle.
Venez découvrir le musée en famille à travers des activités ludiques et des manipulations. Laissez vous prendre au jeu !
musée Maison du patrimoine
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