Visite nocturne du Musée-Maison du Patrimoine, Musée-Maison du Patrimoine, Hières-sur-Amby

Visite nocturne du Musée-Maison du Patrimoine Samedi 23 mai, 20h00 Musée-Maison du Patrimoine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Dans l’intimité de la nuit faiblement éclairée, l’anthropologie sera au coeur de votre visite nocturne.

Musée-Maison du Patrimoine Montée de la Cure, 38118 Hières-sur-Amby, France Hières-sur-Amby 38118 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33474951910 http://www.musee-larina-hieres.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@musee-larina-hieres.fr »}] Les collections issues des sépultures préhistoriques des grottes de la Balme ou de l’habitat de Larina, ainsi que les reconstitutions et maquettes présentées, proposent une évocation du peuplement et des modes de vie de ce qu’a été l’Isle de Crémieu, de la préhistoire au XXe siècle.

Dans l’intimité de la nuit faiblement éclairée, l’anthropologie sera au coeur de votre visite nocturne.

©Balcons du Dauphiné