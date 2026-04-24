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Corrida de Noël Abbeville

Corrida de Noël Abbeville dimanche 20 décembre 2026.

Adresse : Place Max Lejeune

Ville : 80100 Abbeville

Département : Somme

Début : dimanche 20 décembre 2026

Fin : dimanche 20 décembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Abbeville

Corrida de Noël

Place Max Lejeune Abbeville Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 14:00:00
fin : 2026-12-20

Date(s) :
2026-12-20

Course pédestre de 5 km empruntant les rues du centre-ville.
Départs courses enfant à 14h,
Corrida à 14h30

Aucune inscription sur place
Course pédestre de 5 km empruntant les rues du centre-ville.
Départs courses enfant à 14h,
Corrida à 14h30

Aucune inscription sur place   .

Place Max Lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France  

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English :

5 km pedestrian race through the streets of the town center.
Children’s race starts at 2pm,
Corrida at 2:30 p.m

No on-site registration

L’événement Corrida de Noël Abbeville a été mis à jour le 2022-11-23 par OT DE LA BAIE DE SOMME

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