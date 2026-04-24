Corrida de Noël Abbeville
Corrida de Noël Abbeville dimanche 20 décembre 2026.
Abbeville
Corrida de Noël
Place Max Lejeune Abbeville Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 14:00:00
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-20
Course pédestre de 5 km empruntant les rues du centre-ville.
Départs courses enfant à 14h,
Corrida à 14h30
Aucune inscription sur place
Course pédestre de 5 km empruntant les rues du centre-ville.
Départs courses enfant à 14h,
Corrida à 14h30
Aucune inscription sur place .
Place Max Lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France
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English :
5 km pedestrian race through the streets of the town center.
Children’s race starts at 2pm,
Corrida at 2:30 p.m
No on-site registration
L’événement Corrida de Noël Abbeville a été mis à jour le 2022-11-23 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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