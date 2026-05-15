Cosi Fan Tutte Loft Cinémas Châtellerault

Châtellerault

Cosi Fan Tutte

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:55:00

fin : 2026-10-03 23:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Les deux jeunes officiers Ferrando et Guglielmo parient avec le cynique Don Alfonso que leurs fiancées, Fiordiligi et Dorabella, leur seront fidèles. Pour les mettre à l’épreuve, ils feignent de partir à la guerre puis reviennent déguiser en étrangers et chacun tente de séduire la fiancée de l’autre. Ce qui commence comme un jeu innocent tourne vite au trouble et aux révélations sur la nature de l’amour. .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Cosi Fan Tutte

L’événement Cosi Fan Tutte Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne