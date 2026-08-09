Informations pratiques

Avec Cosmogonia, Yom propose une performance immersive à la lisière du concert, de l’installation et du rituel. Pensée comme une traversée physique et mentale, cette création solo invite le public à entrer dans un espace sensible où le son devient matière, souffle, vibration.

Fruit de quinze années de recherches et d’une obsession technique menée au long cours, Cosmogonia marque un tournant dans le parcours de Yom. Seul en scène, sans aucun instrument additionnel, il relève un défi vertigineux : créer un flux ininterrompu de notes à partir de sa seule clarinette. Grâce au souffle continu, à la rapidité d’exécution des arpèges et à un travail de spatialisation du son et de pédales d’effets activés en direct par l’artiste, des accords fantômes apparaissent, donnant parfois le sentiment qu’il n’est pas seul sur scène.

Ici, il ne s’agit pas de suivre une narration, mais de se laisser traverser par des états, des intensités, des paysages sonores mouvants. Le son circule entre les corps, transforme la perception du temps et ouvre un espace d’écoute rare, presque méditatif.

Loin du spectacle frontal, Cosmogonia propose une autre manière d’être ensemble : plus intime, plus attentive, plus sensorielle. Une expérience immersive et bienfaisante, pensée comme un moment de méditation musicale collective.

Artiste compagnon du Théâtre de la Concorde depuis la saison 2025-2026, Yom dévoile ici son premier solo, créé à l’issue d’une résidence au théâtre. Un geste artistique radical, porté par une confiance absolue dans les possibilités de son instrument et dans la puissance du son comme expérience sensible. Cette forme intime sera présentée au Studio Cardin en octobre, avant une version élargie en salle Joséphine Baker en novembre, dans le cadre de notre thématique consacrée à la confiance.

Distribution

Composition, clarinette, effets Yom

Conception sonore des effets Julien Perraudeau

Mise en scène Elsa Boublil

Sonorisation Ludovic Palabaud

Lumières Nimlosskano

À propos

Clarinettiste et compositeur au parcours éclectique, Yom traverse les styles, du klezmer au rock, de l’électronique à la musique sacrée, avec une même exigence : chercher, à travers le son, un accès au spirituel, à l’essentiel. Son jeu, reconnaissable entre mille, mêle rigueur et liberté, tradition et modernité.

Que se passe-t-il quand la musique ne se donne plus comme un concert, mais comme une expérience à traverser ? Quand elle ne s’écoute plus seulement, mais s’habite ?

Le samedi 14 novembre 2026

de 20h00 à 21h00

Le vendredi 13 novembre 2026

de 20h00 à 21h00

Du mardi 13 octobre 2026 au samedi 17 octobre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h00

gratuit sous condition

8 à 25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-13T22:00:00+02:00

fin : 2026-11-14T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-13T19:00:00+02:00_2026-10-13T20:00:00+02:00;2026-10-14T19:00:00+02:00_2026-10-14T20:00:00+02:00;2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T20:00:00+02:00;2026-10-16T19:00:00+02:00_2026-10-16T20:00:00+02:00;2026-10-17T19:00:00+02:00_2026-10-17T20:00:00+02:00;2026-11-13T20:00:00+02:00_2026-11-13T21:00:00+02:00;2026-11-14T20:00:00+02:00_2026-11-14T21:00:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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