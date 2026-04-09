Cosmogonies du monde Parc Montsouris Paris
Cosmogonies du monde Parc Montsouris Paris samedi 18 avril 2026.
Une date exceptionnelle à Paris de la nouvelle adaptation de « Cosmogonies du monde »
Plongez dans les contes de créations du monde. Voyagez avec Fleur à travers les continents pour rencontrer les civilisations et les récits cosmogoniques. Comment le monde a-t-il commencé ? Comment la Terre est-elle devenue ronde ? Et les montagnes ? Les fourmis ?…
Chaque peuple a sa propre histoire de la création du monde. À travers le voyage de Fleur et au prisme des pensées écologiques et féministes, venez écoutez ces histoires d’ici et d’ailleurs.
avec : Coralie Tomi
regard extérieur : Clara Paute
collaboration artistique : Christophe Rouger
ACCÈS : Entrez dans le parc Montsouris, par l’angle de l’avenue reille et de la rue de gazan. Suivre le chemin de gauche, le long du lac : vous verrez le kiosque à votre droite.
spectacles de contes, tous publics à partir de 6 ans
un voyage à travers les histoires de la création du monde, venues des cinq continents et racontées au prisme des idées féministes et écologiques.
Le samedi 18 avril 2026
de 12h00 à 13h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T15:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T12:00:00+02:00_2026-04-18T13:00:00+02:00
Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris
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