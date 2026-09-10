AGENDA · Amiens
Cosserat, l’éternelle jeunesse, Site Cosserat, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Site Cosserat · Amiens
Informations pratiques
Cosserat, l’éternelle jeunesse 19 et 20 septembre Site Cosserat Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Expositions de photographies inédites sur le monde du travail amiénois.
Site Cosserat 200, rue Maberly Amiens 80080 Somme Hauts-de-France
Expositions de photographies inédites sur le monde du travail amiénois.
© Yves Leroux
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