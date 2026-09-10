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Cosserat, l’éternelle jeunesse, Site Cosserat, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · Site Cosserat · Amiens

Cosserat, l’éternelle jeunesse, Site Cosserat, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Site Cosserat
Adresse
200, rue Maberly
Ville
80080 Amiens
Département
Somme

Cosserat, l’éternelle jeunesse 19 et 20 septembre Site Cosserat Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Expositions de photographies inédites sur le monde du travail amiénois.

Site Cosserat 200, rue Maberly Amiens 80080 Somme Hauts-de-France
Expositions de photographies inédites sur le monde du travail amiénois.

© Yves Leroux

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