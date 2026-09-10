Cosserat, l’éternelle jeunesse, Site Cosserat, Amiens

Informations pratiques

Cosserat, l’éternelle jeunesse 19 et 20 septembre Site Cosserat Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Expositions de photographies inédites sur le monde du travail amiénois.

Site Cosserat 200, rue Maberly Amiens 80080 Somme Hauts-de-France

Expositions de photographies inédites sur le monde du travail amiénois.

© Yves Leroux