Costumes et cosplays d’idols : histoire, confection et réalisation, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Costumes et cosplays d’idols : histoire, confection et réalisation Vendredi 8 mai, 17h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T17:00:00+02:00 – 2026-05-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T17:00:00+02:00 – 2026-05-08T18:00:00+02:00

Proposée par l’association United Glowstick

Des scènes japonaises aux scènes mondiales, les costumes d’idols ont leur propre histoire, leurs codes et leurs techniques de fabrication. Cette animation retrace leur évolution et plonge dans les coulisses de leur conception, de la recherche de références à la réalisation finale.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Cette animation retrace l’évolution des costumes d’idols et plonge dans les coulisses de leur conception, de la recherche de références à la réalisation finale. cosplay idols