Couleur et mode : vers un dialogue soutenable, Château de Fontainebleau – salon Victoria, Fontainebleau

Couleur et mode : vers un dialogue soutenable Vendredi 5 juin, 14h30 Château de Fontainebleau – salon Victoria Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

L’histoire des matériaux de la couleur peut-elle permettre de redonner à la couleur dans le textile sa matérialité et une certaine soutenabilité ? Malgré une abondance de propositions, les acteurs de la couleur connaissent aujourd’hui un sentiment d’appauvrissement. L’étude des sources anciennes en revanche, qu’il s’agisse des textiles conservés dans les collections publiques européennes ou des archives des teinturiers, nous émerveille et nous ramène à la matérialité de la couleur. Dans quelle mesure pouvons-nous, de nos jours, nous appuyer sur cette matérialité pour redonner du sensible à la couleur ? Fondée sur les expériences vécues par les intervenants, ce dialogue proposera aussi de considérer les impacts de la couleur dans le textile dans la longue durée et d’un point de vue environnemental large.

Château de Fontainebleau – salon Victoria Château de fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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