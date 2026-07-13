Couleurs nordiques Théâtre Ledoux Besançon
vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre Ledoux · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Couleurs nordiques
Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon Doubs
Tarif : 13 – 13 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Le Bergen Philharmonic est l’un des plus anciens orchestres au monde (créé en 1765), il jouit d’une réputation internationale, tout comme son compatriote le pianiste Leif Ove Andsnes. Ils interprètent un monument du répertoire pianistique, le second concerto de Brahms, à la fois puissant et profondément serein, véritable symphonie où orchestre et soliste font jeu égal. En seconde partie, après une pièce récente de la compositrice Anna Berg d’une grande richesse sonore, le chef finlandais Dima Slobodeniouk interprète la cinquième symphonie de Sibelius, lyrique, magistrale, généreuse et addictive, sommet du répertoire orchestral. Une passionnante soirée symphonique à ne pas manquer ! .
Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Couleurs nordiques
L’événement Couleurs nordiques Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Quatuor Zaïde Auditorium, cité des arts Besançon 13 juillet 2026
- Zapp’art Auditorium Besançon 15 juillet 2026
- Visite de chantier Piccolascala, Chemin des Ragots à Besançon, Besançon 18 juillet 2026
- Apéro-jazz Menalua Besançon 18 juillet 2026
- Bâtisseurs et bâtisseuses _ Quand l’architecte fait de ses mains Maison de l’architecture Besançon 19 juillet 2026