UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Besançon

Couleurs nordiques Théâtre Ledoux Besançon

vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre Ledoux · Besançon

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Théâtre Ledoux
Adresse
49 Rue Megevand
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
13 13 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Besançon

Couleurs nordiques

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon Doubs

Tarif : 13 – 13 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Le Bergen Philharmonic est l’un des plus anciens orchestres au monde (créé en 1765), il jouit d’une réputation internationale, tout comme son compatriote le pianiste Leif Ove Andsnes. Ils interprètent un monument du répertoire pianistique, le second concerto de Brahms, à la fois puissant et profondément serein, véritable symphonie où orchestre et soliste font jeu égal. En seconde partie, après une pièce récente de la compositrice Anna Berg d’une grande richesse sonore, le chef finlandais Dima Slobodeniouk interprète la cinquième symphonie de Sibelius, lyrique, magistrale, généreuse et addictive, sommet du répertoire orchestral. Une passionnante soirée symphonique à ne pas manquer !   .

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Couleurs nordiques

L’événement Couleurs nordiques Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

À voir aussi à Besançon (Doubs)