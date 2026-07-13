Couleurs nordiques Théâtre Ledoux Besançon

Informations pratiques

Besançon

Couleurs nordiques

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon Doubs

Tarif : 13 – 13 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Le Bergen Philharmonic est l’un des plus anciens orchestres au monde (créé en 1765), il jouit d’une réputation internationale, tout comme son compatriote le pianiste Leif Ove Andsnes. Ils interprètent un monument du répertoire pianistique, le second concerto de Brahms, à la fois puissant et profondément serein, véritable symphonie où orchestre et soliste font jeu égal. En seconde partie, après une pièce récente de la compositrice Anna Berg d’une grande richesse sonore, le chef finlandais Dima Slobodeniouk interprète la cinquième symphonie de Sibelius, lyrique, magistrale, généreuse et addictive, sommet du répertoire orchestral. Une passionnante soirée symphonique à ne pas manquer ! .

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Couleurs nordiques

L’événement Couleurs nordiques Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)