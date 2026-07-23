Country Dance Animation Reprise des cours Joué-lès-Tours
mercredi 16 septembre 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
Country Dance Animation Reprise des cours
Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 19:30:00
fin : 2026-09-16 21:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Reprise des cours de danse country du club Country Dance Animation avec des cours en ligne sur 3 niveaux (débutant, ouvert à tous, novice et intermédiaire). et des cours en partners sur 2 niveaux (débutant, ouvert à tous les partner, et confirmé). 2 séances d’essai possibles avant de s’inscrire.
Reprise des cours de danse country du club Country Dance Animation avec des cours en ligne sur 3 niveaux (débutant, ouvert à tous, novice et intermédiaire). et des cours en partner sur 2 niveaux (débutant, ouvert à tous les partners, et confirmé). 2 séances d’essai possibles avant de s’inscrire. .
Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 66 04 61 80 cdacountry37@gmail.com
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English :
Country Dance Animation is resuming its country dance classes with online sessions at three levels (beginner, open to all, novice, and intermediate). Plus partner classes at two levels (beginner, open to all partners, and advanced). Two trial sessions are available before registering.
L’événement Country Dance Animation Reprise des cours Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT 37
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