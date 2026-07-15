Informations pratiques

Craponne-sur-Arzon

Country Festival off

Différents endroits de la commune Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-22

Des animations feront vibrer Craponne au son de la musique et de la danse country, dès le mercredi.

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Différents endroits de la commune Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 51 73 06 festivaldecraponnesurarzon@gmail.com

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English :

Craponne will be alive with the sounds of country music and dance, starting on Wednesday.

L’événement Country Festival off Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay