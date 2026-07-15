Country Festival off Craponne-sur-Arzon
mercredi 22 juillet 2026 · Craponne-sur-Arzon
Informations pratiques
Craponne-sur-Arzon
Country Festival off
Différents endroits de la commune Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-22
Des animations feront vibrer Craponne au son de la musique et de la danse country, dès le mercredi.
.
Différents endroits de la commune Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 51 73 06 festivaldecraponnesurarzon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Craponne will be alive with the sounds of country music and dance, starting on Wednesday.
L’événement Country Festival off Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire)
- Découverte de la pêche aux écrevisses Craponne-sur-Arzon 15 juillet 2026
- Mélodies sur Arzon concert-théâtre avec le jeune ensemble de Lausanne Chapelle des Pénitents Craponne-sur-Arzon 16 juillet 2026
- Café IA Salle de la gare Craponne-sur-Arzon 17 juillet 2026
- Mélodies sur Arzon récital de piano d’Abdel Rahman El Bacha Chapelle des Pénitents Craponne-sur-Arzon 17 juillet 2026
- Soirée américaine Route du stade Craponne-sur-Arzon 18 juillet 2026