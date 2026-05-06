Coup de projecteur sur Osiris et les dieux Amiens
Coup de projecteur sur Osiris et les dieux Amiens dimanche 14 juin 2026.
Amiens
Coup de projecteur sur Osiris et les dieux
2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14 2026-11-15
30 minutes avec un guide pour découvrir nos collections.
Activité comprise dans le prix du billet d’entrée du musée.
Durée 30 minutes.
30 minutes avec un guide pour découvrir nos collections.
Activité comprise dans le prix du billet d’entrée du musée.
Durée 30 minutes. .
2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com
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English :
30 minutes with a guide to discover our collections.
Included in the price of museum admission.
Duration: 30 minutes.
L’événement Coup de projecteur sur Osiris et les dieux Amiens a été mis à jour le 2026-05-06 par OT D’AMIENS
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