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Coupe d’ouverture de l’Association Sportive Golf de Montgenèvre Montgenèvre

Coupe d’ouverture de l’Association Sportive Golf de Montgenèvre Montgenèvre dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Golf de Montgenèvre

Adresse : 248 Route de France

Ville : 05100 Montgenèvre

Département : Hautes-Alpes

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 68 68 68 Gratuit pour les membres

Montgenèvre

Coupe d’ouverture de l’Association Sportive

Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre Hautes-Alpes

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

Gratuit pour les membres

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:30:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Compétions sur le parcours 18 trous Transfrontalier Montgenèvre
⛳ Compétition 4 BMB + Stableford individuel
Un buffet sera prévu au trou numéro 7
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Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 94 23  golf@montgenevre.com

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English :

Competitions on the Montgenèvre 18-hole cross-border course
? Competition 4 BMB + Individual Stableford
Buffet lunch on hole 7

L’événement Coupe d’ouverture de l’Association Sportive Montgenèvre a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Montgenèvre

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