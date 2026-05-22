Coupe d’ouverture de l’Association Sportive Golf de Montgenèvre Montgenèvre
Coupe d’ouverture de l’Association Sportive Golf de Montgenèvre Montgenèvre dimanche 28 juin 2026.
Montgenèvre
Coupe d’ouverture de l’Association Sportive
Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre Hautes-Alpes
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Gratuit pour les membres
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Compétions sur le parcours 18 trous Transfrontalier Montgenèvre
⛳ Compétition 4 BMB + Stableford individuel
Un buffet sera prévu au trou numéro 7
.
Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 94 23 golf@montgenevre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Competitions on the Montgenèvre 18-hole cross-border course
? Competition 4 BMB + Individual Stableford
Buffet lunch on hole 7
L’événement Coupe d’ouverture de l’Association Sportive Montgenèvre a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Montgenèvre
À voir aussi à Montgenèvre (Hautes-Alpes)
- Coupe d’Ouverture du PROSHOP Golf de Montgenèvre Montgenèvre 20 juin 2026
- Paris Nice Cyclo Route d’Italie Montgenèvre 25 juin 2026
- Monsieur GOLF TOUR Golf de Montgenèvre Montgenèvre 3 juillet 2026
- Golf MID-AM et Senior Tour des Alpes 04-05 Golf de Montgenèvre Montgenèvre 7 juillet 2026
- Golfy days Golf de Montgenèvre Montgenèvre 10 juillet 2026