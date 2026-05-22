Coupe d’ouverture de l’Association Sportive Golf de Montgenèvre Montgenèvre

Montgenèvre

Coupe d’ouverture de l’Association Sportive

Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre Hautes-Alpes

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

Gratuit pour les membres

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Compétions sur le parcours 18 trous Transfrontalier Montgenèvre

⛳ Compétition 4 BMB + Stableford individuel

Un buffet sera prévu au trou numéro 7

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Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 94 23 golf@montgenevre.com

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English :

Competitions on the Montgenèvre 18-hole cross-border course

? Competition 4 BMB + Individual Stableford

Buffet lunch on hole 7

L’événement Coupe d’ouverture de l’Association Sportive Montgenèvre a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Montgenèvre