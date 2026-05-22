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Golf MID-AM et Senior Tour des Alpes 04-05 Golf de Montgenèvre Montgenèvre

Golf MID-AM et Senior Tour des Alpes 04-05 Golf de Montgenèvre Montgenèvre mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Golf de Montgenèvre

Adresse : 248 Route de France

Ville : 05100 Montgenèvre

Département : Hautes-Alpes

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 68 68 68

Montgenèvre

Golf MID-AM et Senior Tour des Alpes 04-05

Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre Hautes-Alpes

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Individuel Stableford
Réservation OBLIGATOIRE au +33 (0)4 92 21 94 23
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Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 94 23  golf@montgenevre.com

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English :

Individual Stableford
Reservations MUST be made on +33 (0)4 92 21 94 23

L’événement Golf MID-AM et Senior Tour des Alpes 04-05 Montgenèvre a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Montgenèvre

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