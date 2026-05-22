Monsieur GOLF TOUR Golf de Montgenèvre Montgenèvre
Monsieur GOLF TOUR Golf de Montgenèvre Montgenèvre vendredi 3 juillet 2026.
Montgenèvre
Monsieur GOLF TOUR
Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre Hautes-Alpes
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 08:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Compétions sur le parcours 18 trous Transfrontalier 9 trous en France & 9 trous en Italie !
Scramble à 2
Collation au départ de la compétition
Réservation OBLIGATOIRE au +33 (0)4 92 21 94 23
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Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 94 23 golf@montgenevre.com
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English :
Competitions on the 18-hole cross-border course: 9 holes in France & 9 holes in Italy! Information at the Golf reception
L’événement Monsieur GOLF TOUR Montgenèvre a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Montgenèvre
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