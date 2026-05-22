Coupe d’Ouverture du PROSHOP Golf de Montgenèvre Montgenèvre
Coupe d’Ouverture du PROSHOP Golf de Montgenèvre Montgenèvre samedi 20 juin 2026.
Montgenèvre
Coupe d’Ouverture du PROSHOP
Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre Hautes-Alpes
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Compétions sur le parcours 9 trous Compact
Scramble à 3
Apéritif offert à la fin de la compétition au Club House.
.
Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 94 23 golf@montgenevre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Competitions on the 9-hole Compact course
Scramble à 3
Aperitif offered at the end of the competition in the Club House.
L’événement Coupe d’Ouverture du PROSHOP Montgenèvre a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Montgenèvre
À voir aussi à Montgenèvre (Hautes-Alpes)
- Paris Nice Cyclo Route d’Italie Montgenèvre 25 juin 2026
- Golf MID-AM et Senior Tour des Alpes 04-05 Golf de Montgenèvre Montgenèvre 7 juillet 2026
- 27ème Sky Race de Montgenèvre Route d’Italie Montgenèvre 11 juillet 2026
- Coupe du Village Club du Soleil Golf de Montgenèvre Montgenèvre 16 juillet 2026
- Kids MTB Cup 2026 Espace Prarial Montgenèvre 25 juillet 2026