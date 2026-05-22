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Coupe d’Ouverture du PROSHOP Golf de Montgenèvre Montgenèvre

Coupe d’Ouverture du PROSHOP Golf de Montgenèvre Montgenèvre samedi 20 juin 2026.

Lieu : Golf de Montgenèvre

Adresse : 248 Route de France

Ville : 05100 Montgenèvre

Département : Hautes-Alpes

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 68 68 68

Montgenèvre

Coupe d’Ouverture du PROSHOP

Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre Hautes-Alpes

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Compétions sur le parcours 9 trous Compact
Scramble à 3
Apéritif offert à la fin de la compétition au Club House.
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Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 94 23  golf@montgenevre.com

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English :

Competitions on the 9-hole Compact course
Scramble à 3
Aperitif offered at the end of the competition in the Club House.

L’événement Coupe d’Ouverture du PROSHOP Montgenèvre a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Montgenèvre

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