Paris Nice Cyclo Route d’Italie Montgenèvre

Montgenèvre

Paris Nice Cyclo

Route d’Italie Office de Tourisme Montgenèvre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-25

Le club AAOC de Wissous (Airport Association Olympique Cycliste) est heureux de vous présenter la 22ème édition du Paris-Nice Cyclo organisée, comme par le passé, sous l’égide de la FFVélo (Fédération Française de Cyclotourisme).

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Route d’Italie Office de Tourisme Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 52 52 accueil@montgenevre.com

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English :

The AAOC club in Wissous (Airport Association Olympique Cycliste) is pleased to present the 22nd edition of the Paris-Nice Cyclo organized, as in the past, under the aegis of the FFVélo (Fédération Française de Cyclotourisme).

L’événement Paris Nice Cyclo Montgenèvre a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Montgenèvre