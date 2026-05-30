Coupe du monde de football unifié 2026 Stade Sébastien Charléty PARIS

C’est une première en France ! Paris accueillera du 2 au 12 juillet 2026 la 3èmeédition de la Coupe du monde de football unifié Special Olympics (CIFU) après les deux premières organisées aux États-Unis (à Chicago en 2018 et à Détroit en 2022).Compétition encore méconnue en Europe, la CIFU réunit des athlètes avec et sans déficience intellectuelle, appelés partenaires unifiés, qui s’affronteront dans le but d’être sacrés champions de la Coupe du monde de football unifié.Après les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, Paris deviendra ainsi la capitale mondiale du football inclusif en juillet 2026 en accueillant cette Coupe du monde.

24 équipes réunies au stade Charléty

Du 2 au 12 juillet 2026, 324 joueurs et joueuses, et 48 entraîneurs, des douze équipes masculines et des douze équipes féminines seront à Paris, au stade Charléty (13e). Sans oublier 500 membres des familles d’athlètes et plus de 450 bénévoles.La compétition sera l’occasion unique de promouvoir le pouvoir inclusif du football, véritable sport universel.

Tournoi masculin

Groupe A : France, Sénégal, Jamaïque, Brésil.

Sénégal, Jamaïque, Brésil. Groupe B : Espagne, Inde, Libye, Équateur.

: Espagne, Inde, Libye, Équateur. Groupe C : Israël, Chine, Émirats arabes unis, Paraguay.

Tournoi féminin

Groupe A : France, Côte d’Ivoire, Thaïlande, Costa Rica.

Côte d’Ivoire, Thaïlande, Costa Rica. Groupe B : Azerbaïdjan, Namibie, États-Unis, Guatemala.

Azerbaïdjan, Namibie, États-Unis, Guatemala. Groupe C : Slovaquie, Égypte, Canada, Hong Kong.

Le stade Charléty (13e) recevra les 24 équipes de la 3e édition de la Coupe du monde de football unifié Special Olympics en juillet 2026. Cette compétition réunit des athlètes avec et sans déficience intellectuelle.

Du jeudi 02 juillet 2026 au dimanche 12 juillet 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-13T01:59:59+02:00

Date(s) :

Stade Sébastien Charléty 99, Boulevard Kellermann 75013 PARIS



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