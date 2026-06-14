Coupe du monde du 10e TEP Agnes Tirop (ex-Grange-aux-Belles) PARIS

La Coupe du Monde du 10e revient les 4 et 5 juillet au TEP Agnès Tirop pour deux journées placées sous le signe du partage et de la bonne humeur ! Un évènement organisé par le CRL10 et les Anciens de la Grange aux Belles.

Au-delà du tournoi, c’est tout un événement festif qui vous attend. Venez profiter d’une ambiance chaleureuse avec structure gonflable, buvette, tombola et DJ set.

Que vous soyez joueur·se, supporter·rice, en famille ou entre ami·e·s, venez célébrer le sport et passer un moment agréable au cœur du quartier.

Le tournoi de foot est réservé aux participant·e·s de 16 ans et plus. (20€ de participation par personne)

Un week-end de sport, de fête et de convivialité !

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

gratuit sous condition

Entrée libre mais sous réservation pour participer au tournoi de foot.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T19:00:00+02:00

TEP Agnes Tirop (ex-Grange-aux-Belles) 17 rue Boy Zelenski 75010 PARIS

+33752226480



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