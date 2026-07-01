Couronne de fleurs, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

jeudi 9 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Informations pratiques

Couronne de fleurs Jeudi 9 juillet, 14h00, 15h30 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

2 ateliers réservés aux enfants de 6 à 12 ans (10 enfants maximum par atelier) _ Gratuit sur inscription auprès du Service Espaces Verts : par mail sur espaces.verts@ville-nevers.fr ou par téléphone au 03.86.68.44.95

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T14:00:00+02:00 – 2026-07-09T15:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T15:30:00+02:00 – 2026-07-09T16:30:00+02:00

Le jardin devient un terrain de découverte où fleurs, feuilles et herbes inspirent la création. Les participants composent une couronne végétale aux couleurs de l’été. Cette activité invite à observer la nature tout en laissant libre cours à l’imagination et à la créativité.

Retrouvez le programme complet sur https://www.calameo.com/books/004843568d0da94d19d3b

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « espaces.verts@ville-nevers.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0386684495 »}] [{« data »: {« author »: « Nevers Agglomu00e9ration », « cache_age »: 86400, « description »: « Festival culturel et familial de trois jours au Musu00e9e de la Fau00efence et des Beaux-Arts, mu00ealant concerts, spectacles et ateliers. La Garden Party invite petits et grands u00e0 partager un moment festif, convivial et riche en du00e9couvertes… », « type »: « rich », « title »: « Programme Garden Party », « thumbnail_url »: « https://www.calameo.com/books/social/cover/004843568d0da94d19d3b », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/004843568d0da94d19d3b », « thumbnail_height »: 628, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/4843568 », « thumbnail_width »: 1200, « html »: «

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Atelier 6-12 ans proposé par le Service Espaces Verts, de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30.

Ville de Nevers, Nevers Agglo