Cours à l’Arbre à Papillons L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost
Cours à l’Arbre à Papillons L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost lundi 6 juillet 2026.
Argelès-Gazost
Cours à l’Arbre à Papillons
L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Tous les jeudis.
17h à 18h Pilates Flow avec Marianne Blanc.
18h à 19h Yoga Aérien avec Marianne Blanc.
Réservation par téléphone.
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L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 50 87 50
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English :
Every Thursday.
5pm to 6pm: Pilates Flow with Marianne Blanc.
18h à 19h Aerial Yoga with Marianne Blanc.
Reservations by phone.
L’événement Cours à l’Arbre à Papillons Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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