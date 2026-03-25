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Cours à l’Arbre à Papillons L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost

Cours à l’Arbre à Papillons L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost lundi 6 juillet 2026.

Lieu : L'Arbre à Papillons

Adresse : ARGELES-GAZOST

Ville : 65400 Argelès-Gazost

Département : Hautes-Pyrénées

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Argelès-Gazost

Cours à l’Arbre à Papillons

L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Tous les jeudis.
17h à 18h Pilates Flow avec Marianne Blanc.
18h à 19h Yoga Aérien avec Marianne Blanc.
Réservation par téléphone.
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L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 50 87 50 

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English :

Every Thursday.
5pm to 6pm: Pilates Flow with Marianne Blanc.
18h à 19h Aerial Yoga with Marianne Blanc.
Reservations by phone.

L’événement Cours à l’Arbre à Papillons Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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