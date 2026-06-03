Cours de yoga Vinyasa au Jardin21 du mois de juin Jardin21 Paris
Cours de yoga Vinyasa au Jardin21 du mois de juin Jardin21 Paris mercredi 3 juin 2026.
Les mercredis et les dimanches, le Jardin21 devient un lieu de sérénité et de calme le temps d’une séance de yoga en plein air.
Le yoga vinyasa est la variante la plus « moderne » du yoga dynamique. Souvent guidé par la musique, le cours est un enchainement de postures liées par la respiration. Les postures s’enchainent dans l’espace (assises, debout, au sol) avec beaucoup de fluidité, la musique et la respiration vous aident à rapidement lâcher prise tout en vous renforçant et en vous assouplissant. Ce cours est idéal pour se vider la tête, se dépenser et se renforcer.
– Cours payants sur inscriptions –
ENTRÉE LIBRE DU JARDIN
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin
Une séance de yoga Vinyasa en plein air.
Du mercredi 03 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :
payant
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-29T01:59:59+02:00
Date(s) :
Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://www.jardin21.fr https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/
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