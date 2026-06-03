Cours de yoga Vinyasa au Jardin21 du mois de juin Jardin21 Paris mercredi 3 juin 2026.

Les mercredis et les dimanches, le Jardin21 devient un lieu de sérénité et de calme le temps d’une séance de yoga en plein air.

Le yoga vinyasa est la variante la plus « moderne » du yoga dynamique. Souvent guidé par la musique, le cours est un enchainement de postures liées par la respiration. Les postures s’enchainent dans l’espace (assises, debout, au sol) avec beaucoup de fluidité, la musique et la respiration vous aident à rapidement lâcher prise tout en vous renforçant et en vous assouplissant. Ce cours est idéal pour se vider la tête, se dépenser et se renforcer.

Cours du 3 juin

Cours du 7 juin

Cours du 10 juin

Cours du 14 juin

Cours du 17 juin

Cours du 21 juin

Cours du 24 juin

Cours du 28 juin

– Cours payants sur inscriptions –

ENTRÉE LIBRE DU JARDIN

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Une séance de yoga Vinyasa en plein air.

Du mercredi 03 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-29T01:59:59+02:00

Date(s) :

Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/



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