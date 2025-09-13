Cours de Yoga Vinyasa au Musée Jean-Jacques Henner Musée national Jean-Jacques Henner Paris
Cours de Yoga Vinyasa au Musée Jean-Jacques Henner Musée national Jean-Jacques Henner Paris samedi 13 septembre 2025.
Camille Voituriez et Clarys Nonys, professeures de yoga, vous propose un cours de yoga vinyasa dans le cadre intimiste du musée national Jean-Jacques Henner.
Instant privilégié de bien-être dans un hôtel particulier chargé d’histoire, chaque participant.e est guidé.e dans une pratique de yoga tous niveaux, suivi d’une méditation en discussion avec l’oeuvre du peintre Jean-Jacques Henner.
Les tapis ne sont pas fournis, merci de venir avec le vôtre.
Cours présenté parCamille Voituriez et Clarys Nony.
Le samedi 20 juin 2026
de 10h00 à 11h00
payant
15 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-13T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T11:00:00+02:00
Musée national Jean-Jacques Henner 43, avenue de Villiers 75017 Paris
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