Cours de Yoga Vinyasa au Musée Jean-Jacques Henner Musée national Jean-Jacques Henner Paris

Camille Voituriez et Clarys Nonys, professeures de yoga, vous propose un cours de yoga vinyasa dans le cadre intimiste du musée national Jean-Jacques Henner.

Instant privilégié de bien-être dans un hôtel particulier chargé d’histoire, chaque participant.e est guidé.e dans une pratique de yoga tous niveaux, suivi d’une méditation en discussion avec l’oeuvre du peintre Jean-Jacques Henner.

Les tapis ne sont pas fournis, merci de venir avec le vôtre.

reservation@musee-henner.fr

Cours présenté parCamille Voituriez et Clarys Nony.

Le samedi 20 juin 2026

de 10h00 à 11h00

payant

15 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-13T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T11:00:00+02:00

Musée national Jean-Jacques Henner 43, avenue de Villiers 75017 Paris



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