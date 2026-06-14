Cours d’été 2026 Tissu aérien 2r2C Paris
Cours d’été 2026 Tissu aérien 2r2C Paris jeudi 2 juillet 2026.
Les cours de tissu – acrobatie aérienne commencent avec un échauffement de yoga Iyengar, qui, à travers des postures (asanas) permettent le travail de la concentration, de la respiration, de l’alignement du corps et de la conscience corporelle.
Le cours se poursuit avec des exercices de préparation musculaire avec le tissu, puis des figures et finalement avec des enchaînements (ou phrases de figures) ; avec pour objectif général la fluidité dans le mouvement.
Bonne condition physique nécessaire.
Cours d’été Tissu aérien juillet 2026 Colectivo Newen.
Le lundi 06 juillet 2026
de 19h00 à 21h30
Le mardi 07 juillet 2026
de 19h00 à 21h30
Le jeudi 09 juillet 2026
de 19h00 à 21h30
Le jeudi 02 juillet 2026
de 19h00 à 21h30
payant
Tarif : 25 euros cours à l’unité
Information et réservations :
colectivonewen7@gmail.com
0664132247
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T21:30:00+02:00;2026-07-06T19:00:00+02:00_2026-07-06T21:30:00+02:00;2026-07-07T19:00:00+02:00_2026-07-07T21:30:00+02:00;2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T21:30:00+02:00
2r2C 18, rue Whatt 75013 Paris
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