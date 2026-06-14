Cours d’été 2026 Tissu aérien 2r2C Paris

Les cours de tissu – acrobatie aérienne commencent avec un échauffement de yoga Iyengar, qui, à travers des postures (asanas) permettent le travail de la concentration, de la respiration, de l’alignement du corps et de la conscience corporelle.

Le cours se poursuit avec des exercices de préparation musculaire avec le tissu, puis des figures et finalement avec des enchaînements (ou phrases de figures) ; avec pour objectif général la fluidité dans le mouvement.

Bonne condition physique nécessaire.

Cours d’été Tissu aérien juillet 2026 Colectivo Newen.

Le lundi 06 juillet 2026

de 19h00 à 21h30

Le mardi 07 juillet 2026

de 19h00 à 21h30

Le jeudi 09 juillet 2026

de 19h00 à 21h30

Le jeudi 02 juillet 2026

de 19h00 à 21h30

payant

Tarif : 25 euros cours à l’unité

Information et réservations :

colectivonewen7@gmail.com

0664132247

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-10T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T21:30:00+02:00;2026-07-06T19:00:00+02:00_2026-07-06T21:30:00+02:00;2026-07-07T19:00:00+02:00_2026-07-07T21:30:00+02:00;2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T21:30:00+02:00

2r2C 18, rue Whatt 75013 Paris

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