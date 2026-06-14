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Cours d’été 2026 Tissu aérien 2r2C Paris

Cours d’été 2026 Tissu aérien 2r2C Paris

Cours d’été 2026 Tissu aérien 2r2C Paris jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : 2r2C

Adresse : 18, rue Whatt

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif : <p>Tarif : 25 euros cours à l'unité</p><p>Information et réservations :</p><p>colectivonewen7@gmail.com</p><p>0664132247</p>

Les cours de tissu – acrobatie aérienne commencent avec un échauffement de yoga Iyengar, qui, à travers des postures (asanas) permettent le travail de la concentration, de la respiration, de l’alignement du corps et de la conscience corporelle.

Le cours se poursuit avec des exercices de préparation musculaire avec le tissu, puis des figures et finalement avec des enchaînements (ou phrases de figures) ; avec pour objectif général la fluidité dans le mouvement.

Bonne condition physique nécessaire.

Cours d’été Tissu aérien juillet 2026 Colectivo Newen.
Le lundi 06 juillet 2026
de 19h00 à 21h30
Le mardi 07 juillet 2026
de 19h00 à 21h30
Le jeudi 09 juillet 2026
de 19h00 à 21h30
Le jeudi 02 juillet 2026
de 19h00 à 21h30
payant

Tarif : 25 euros cours à l’unité

Information et réservations :

colectivonewen7@gmail.com

0664132247

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T21:30:00+02:00;2026-07-06T19:00:00+02:00_2026-07-06T21:30:00+02:00;2026-07-07T19:00:00+02:00_2026-07-07T21:30:00+02:00;2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T21:30:00+02:00

2r2C 18, rue Whatt  75013 Paris
https://colectivonewen.fr/ +33664132247 colectivonewen7@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100063572288071 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063572288071


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