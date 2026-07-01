Cours d’informatique pour les enfants, de 8 à 11 ans Crach
mercredi 8 juillet 2026 · Crach
Informations pratiques
Crach
Cours d’informatique pour les enfants, de 8 à 11 ans
Espace Océan Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05
C’est une sorte de stage de découverte au cours duquel ils vont apprendre à utiliser un ordinateur, une souris, un clavier. Ainsi, ils découvriront des logiciels de traitement de texte, comment fonctionne un ordinateur et internet.
C’est une initiation au monde de l’ordinateur qui se passe tous les mercredis de 10h à 12h pour les 8-11 ans.
Les cours se passent au rez-de-chaussée de l’espace Océan, à coté de l’ADMR.
Inscriptions par téléphone 07.57.60.74.38 ou par mail conseiller.numerique@crach.bzh .
Espace Océan Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 7 57 60 74 38
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English :
L’événement Cours d’informatique pour les enfants, de 8 à 11 ans Crach a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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