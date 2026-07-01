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Cours toujours, ALSH Montlouis sur Loire, Montlouis-sur-Loire

lundi 17 août 2026 · ALSH Montlouis sur Loire · Montlouis-sur-Loire

Cours toujours, ALSH Montlouis sur Loire, Montlouis-sur-Loire

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Lieu
ALSH Montlouis sur Loire
Adresse
Rue de la Croix Blanche, 37270 Montlouis-sur-Loire
Ville
37270 Montlouis-sur-Loire
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Séance réservée aux enfants de l'accueil de loisirs

Cours toujours Lundi 17 août, 11h00 ALSH Montlouis sur Loire Indre-et-Loire

Séance réservée aux enfants de l’accueil de loisirs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-17T11:00:00+02:00 – 2026-08-17T11:45:00+02:00
Fin : 2026-08-17T11:00:00+02:00 – 2026-08-17T11:45:00+02:00

C’est l’histoire d’une petite fille qui trouve des chaussures…
Elles sont belles et confortables mais quand elle les enfile, tout s’emballe !
Ses pas vont bifurquer et l’entainer hors des sentiers connus, dans un périple effréné !

Une cavalcade sonore et poétique, inspirée de contes traditionnels, nous raconte le voyage initiatique d’une petite fille de notre époque.
Une musicienne et une conteuse s’allient pour porter ce récit au parfum rocambolesque.

Public familial : dès 6 ans
Durée 45 minutes
Conte & musique : Clémence Chatain & Louise Toyer, Cie Beluette

ALSH Montlouis sur Loire Rue de la Croix Blanche, 37270 Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Conte musical Spectacle de conte Jeune public

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