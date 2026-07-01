Cours toujours, ALSH Montlouis sur Loire, Montlouis-sur-Loire

Informations pratiques

Cours toujours Lundi 17 août, 11h00 ALSH Montlouis sur Loire Indre-et-Loire

Séance réservée aux enfants de l’accueil de loisirs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-17T11:00:00+02:00 – 2026-08-17T11:45:00+02:00

Fin : 2026-08-17T11:00:00+02:00 – 2026-08-17T11:45:00+02:00

C’est l’histoire d’une petite fille qui trouve des chaussures…

Elles sont belles et confortables mais quand elle les enfile, tout s’emballe !

Ses pas vont bifurquer et l’entainer hors des sentiers connus, dans un périple effréné !

Une cavalcade sonore et poétique, inspirée de contes traditionnels, nous raconte le voyage initiatique d’une petite fille de notre époque.

Une musicienne et une conteuse s’allient pour porter ce récit au parfum rocambolesque.

Public familial : dès 6 ans

Durée 45 minutes

Conte & musique : Clémence Chatain & Louise Toyer, Cie Beluette

ALSH Montlouis sur Loire Rue de la Croix Blanche, 37270 Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Conte musical Spectacle de conte Jeune public