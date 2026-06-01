COURSE CARITATIVE, Stade de Porchefontaine, Versailles

COURSE CARITATIVE Samedi 6 juin, 14h00 Stade de Porchefontaine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Stade de Porchefontaine 53 rue Rémont Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France

Course caritative au profit des Petits bonheurs