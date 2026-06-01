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COURSE CARITATIVE, Stade de Porchefontaine, Versailles

COURSE CARITATIVE, Stade de Porchefontaine, Versailles samedi 6 juin 2026.

Lieu : Stade de Porchefontaine

Adresse : 53 rue Rémont

Ville : 78000 Versailles

Département : Yvelines

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

COURSE CARITATIVE Samedi 6 juin, 14h00 Stade de Porchefontaine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Stade de Porchefontaine 53 rue Rémont Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France
Course caritative au profit des Petits bonheurs

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