Informations pratiques

Cayeux-sur-Mer

Course de garçons de café

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-18

Petits et grands sont invités à participer à la célèbre course des garçons de café dans une ambiance amusante et conviviale ! Les participants devront parcourir un parcours en équilibre avec un plateau, sans renverser verres ni accessoires. Des récompenses seront remises aux adultes et aux enfants les plus rapides et les plus habiles.

Enfants à partir de 3 ans et adultes

Inscriptions obligatoires

Petits et grands sont invités à participer à la célèbre course des garçons de café dans une ambiance amusante et conviviale ! Les participants devront parcourir un parcours en équilibre avec un plateau, sans renverser verres ni accessoires. Des récompenses seront remises aux adultes et aux enfants les plus rapides et les plus habiles.

Enfants à partir de 3 ans et adultes

Inscriptions obligatoires .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04 c.kmieckomiak@cayeux-sur-mer.fr

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English :

Young and old are invited to take part in the famous waiters’ race in a fun and friendly atmosphere! Participants will have to balance a tray on a course, without knocking over glasses or accessories. Prizes will be awarded to the fastest and most skilful adults and children.

Children aged 3 and over and adults

Registration required

L’événement Course de garçons de café Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-05-11 par OT DE LA BAIE DE SOMME