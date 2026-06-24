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AGENDA · Cayeux-sur-Mer

Soirée hypnose Cayeux-sur-Mer

mercredi 15 juillet 2026 · Cayeux-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
80410 Cayeux-sur-Mer
Département
Somme
Tarif

Cayeux-sur-Mer

Soirée hypnose

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Shark Hypno !
Entrée gratuite
Mesdames et Messieurs, préparez-vous ce soir l’imagination va prendre le contrôle !
Shark Hypno !
Entrée gratuite
Mesdames et Messieurs, préparez-vous ce soir l’imagination va prendre le contrôle !   .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04 

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English :

Shark Hypno!
Free admission
Ladies and gentlemen, get ready: tonight, imagination will take over!

L’événement Soirée hypnose Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DE LA BAIE DE SOMME

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