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Course de Joëlettes organisée par les 19 communes du Pays de Grignan Enclave des Papes Espace Sévigné Salle des Fêtes Grignan

Course de Joëlettes organisée par les 19 communes du Pays de Grignan Enclave des Papes Espace Sévigné Salle des Fêtes Grignan samedi 2 mai 2026.

Lieu : Espace Sévigné Salle des Fêtes

Adresse : Allée du 11 Novembre

Ville : 26230 Grignan

Département : Drôme

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Grignan

Course de Joëlettes organisée par les 19 communes du Pays de Grignan Enclave des Papes

Espace Sévigné Salle des Fêtes Allée du 11 Novembre Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Course inter-villageoise organisée dans le cadre des 400 ans de la naissance de la Marquise de Sévigné.
Les chaises à porteurs de l’époque sont remplacées par des joëlettes actuelles.
RDV Place du Mail
Événement unique, hors du temps à ne pas manquer
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Espace Sévigné Salle des Fêtes Allée du 11 Novembre Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 56 75  steve.figuerola@sfr.fr

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English :

Inter-village race organized to mark the 400th anniversary of the birth of the Marquise de Sévigné.
The original sedan chairs have been replaced by today’s joëlettes .
RDV Place du Mail
A unique, timeless event not to be missed

L’événement Course de Joëlettes organisée par les 19 communes du Pays de Grignan Enclave des Papes Grignan a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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